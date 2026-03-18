Nacional - 18/3/26 - 12:00 AM

Admiten querella de Martinelli contra Foco por extorsión

Por: Redacción Crítica -

El expresidente Ricardo Martinelli anunció ayer que fue admitida una querella penal en contra del medio digital Foco, por supuestas acusaciones de extorsión y soborno.

De acuerdo con el exmandatario, su equipo legal ha interpuesto más de 12 querellas penales contra ese medio.

Martinelli manifestó que espera que el Ministerio Público no sea como el anterior, que protegía y "colaboraba" con el exprocurador Javier Caraballo, a quien tildó de funesto y corrupto. Caraballo ahora funge como embajador en Austria.

El exgobernante también aseguró que el medio ha sido señalado por varias personas por presuntos casos de extorsión y soborno.

Cabe recordar que, en 2020, la Fiscalía Metropolitana, admitió una querella penal presentada por Martinelli contra Mauricio Valenzuela, por los delitos contra la inviolabilidad del secreto, el derecho a la intimidad, la libertad de reunión y de prensa.

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