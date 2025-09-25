Nacional - 25/9/25 - 03:23 PM

Aduanas amenaza con iniciar huelga el 3 de octubre

Por: Redacción / Crítica -

El ambiente se calienta en Aduanas. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Aduanas, Enrique Montenegro, advirtió que podrían iniciar una huelga general este 3 de octubre si no se logra un acuerdo con la dirección de la entidad ante las irregularidades laborales que, aseguran, afectan directamente a los trabajadores.

Montenegro explicó que han presentado denuncias y exigencias que hasta el momento no han sido atendidas, por lo que el gremio no descarta tomar las calles y paralizar operaciones en señal de protesta.

La advertencia encendió las alarmas, ya que un paro en el sistema aduanero podría afectar seriamente el comercio, la recaudación y el movimiento de mercancías en todo el país.

Aunque dice que no quieren afectar a la empresa privada, el ultimátum está sobre la mesa: si no se llega a un acuerdo, a partir de las 8:00 a.m. del 3 de octubre el país se paraliza.

Montenegro afirma que están conversando con la directora de la entidad, quien está revisando los puntos clave, incluyendo el tema del presupuesto.

