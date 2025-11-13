Aduanas desvincula a más de 200 funcionarios por casos de corrupción

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) ha procedido a la desvinculación de más de 200 funcionarios en los últimos meses, en un esfuerzo por depurar la institución y garantizar su buen funcionamiento. De estos despidos, algunos han sido motivados por presuntas vinculaciones con casos de corrupción, mientras que otros se han dado debido a la falta de idoneidad para ocupar los cargos.

La directora general de la entidad, Soraya Valdivieso, subrayó que las desvinculaciones no obedecen a razones políticas, sino que han respondido a criterios técnicos y de idoneidad. En este sentido, Valdivieso destacó que los funcionarios con estudios técnicos o licenciaturas, sin importar el gobierno bajo el cual hayan sido contratados, han sido respetados y sus casos evaluados en función de su competencia.

La directora señaló que, a lo largo de los últimos 15 años, las contrataciones dentro de la institución fueron manejadas bajo un criterio político, lo que ha cambiado con la actual administración. "Aduanas es una institución técnica que se encarga de recaudar fondos y asegurar la carga en el país, y en ese marco se toman decisiones", expresó.

Respecto a los casos de corrupción, Valdivieso reiteró que la política de la ANA es de "cero tolerancia", enfatizando que "el que la hace, la paga inmediatamente". Como parte de su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, la directora reveló que varios expedientes han sido remitidos al Ministerio Público, en colaboración con otras entidades de seguridad.