Aduanas en guerra: "Navidad sin contrabando" al ataque.

Panamá. — La Autoridad Nacional de Aduanas anunció el inicio del operativo “Navidad sin Contrabando”, que este año arrancará el 15 de octubre con un objetivo claro: frenar el contrabando y la falsificación en todo el país.

Bajo el lema “Celebremos en paz con factura fiscal. Compra legal, regala con confianza”, las autoridades hacen un llamado al público a exigir su factura fiscal al momento de realizar compras.

Asimismo, recuerdan a los comerciantes la obligación de contar con la Declaración de Aduanas, que garantiza el pago correcto de impuestos y evita que sus mercancías sean retenidas durante inspecciones.

El operativo cubrirá todo el territorio nacional y se enfocará en detener la venta de productos falsificados y el contrabando, especialmente de medicamentos sin registros sanitarios, que representan un riesgo grave para la salud de la población.

La Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) realizará operativos en comercios y durante el traslado de mercancías, asegurando que se cumpla la ley y se proteja al consumidor.

El operativo “Navidad sin Contrabando” se extenderá hasta el 15 de diciembre, reforzando el compromiso de Aduanas con la legalidad y la seguridad de todos los panameños.