Aduanas retiene cigarrillos y celulares en acciones operativas en Colón

Mercancías sin documentación legal en dos operativos en la ciudad de Colón fue el resultado de acciones de los agentes de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) durante el operativo "Navidad sin Contrabando".

En el primer operativo registrado en la Avenida Ameth Waked durante un patrullaje, inspectores de la DPFA observaron dos camionetas que transportaban mercancía en su interior.

Los vehículos eran conducidos por un ciudadano panameño y una ciudadana colombiana.

Tras dar la voz de alto e identificarse como inspectores, se procedió a la verificación de los vehículos conforme al artículo 1285 del Código Fiscal, encontrando mil 340 unidades de celulares y 60 unidades de audífonos.

La mercancía no contaba con documentación que acredite su legal tenencia en el territorio fiscal, por lo que se procedió al traslado de los vehículos y productos, y se giró boleta de comparendo a la persona responsable para el inicio del trámite correspondiente.

Mientras en el segundo operativo en la comunidad de Arco Iris, corregimiento de Cristóbal, en una acción conjunta con agentes de la Zona Norte de la Policía Nacional, se verificó un vehículo conducido por un ciudadano panameño, encontrando en su interior: 14 cajas de cigarrillos, 3 cajas de Phillies Blunt.

El conductor no presentó ningún tipo de documentación, por lo que fue conducido a las oficinas de la DPFA para el trámite legal correspondiente.