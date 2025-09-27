Aeronaval hablan claro sobre uso de la fuerza y derechos humanos

En tiempos donde el abuso policial y la violencia siguen en la mira, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) reunió a instituciones de seguridad y organismos internacionales en el Primer Foro Interinstitucional sobre el Uso de la Fuerza y Derechos Humanos, con el objetivo de reforzar la protección de las personas y frenar la violencia de género, especialmente en contextos de movilidad humana.

El evento, realizado en el PARLATINO, fue liderado por el Viceministro de Seguridad Pública, Luis Felipe Icaza, y el Comandante Aeronaval, Luis A. De Gracia, junto al alto mando de la entidad. También participaron la Policía Nacional, SENAFRONT, SPI, Migración y la Alcaldía de Panamá, además de representantes de la Defensoría del Pueblo, la Universidad de Panamá y la Procuraduría de la Administración.

Con el apoyo de la OIM, ACNUR, CICR y la OEA, el foro abordó temas como el uso proporcional de la fuerza, la prevención de la violencia de género, el sistema interamericano de derechos humanos y las estrategias policiales con enfoque de género.

El Subcomisionado Abdiel García explicó que la meta es reforzar la capacitación y coordinación entre las instituciones para cumplir con los estándares internacionales. “Esto no es solo teoría, es compromiso con la seguridad pública y el derecho internacional”, afirmó.

Por su parte, el director del SENAN, Luis A. De Gracia, fue enfático: “La fuerza no puede ser un instrumento de represión, sino un recurso legítimo que proteja la vida, la libertad y la dignidad de todas las personas.” Además, recalcó la importancia de incluir el enfoque de género en las operaciones, destacando que la cooperación entre instituciones es clave para enfrentar los retos actuales.

El Viceministro Icaza también envió un mensaje fuerte y claro: “La paz no se mantiene por la fuerza, sino con comprensión y respeto a los derechos humanos.” Subrayó que atender la migración con sensibilidad es vital, porque muchas personas huyen de la violencia y la discriminación. “El poder no está en la fuerza, sino en la capacidad de proteger y transformar”, sentenció.

Con este foro, la Aeronaval y las instituciones participantes reafirman su compromiso con el uso responsable de la fuerza, la lucha contra la violencia de género y el respeto absoluto a los derechos humanos en cada acción de seguridad.