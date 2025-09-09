Nacional - 09/9/25 - 12:00 AM

Agentes del Senafront detectan caleto durante un patrullaje

Por: Diómedes Sánchez S. Crítica -

Agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en el área de la Comarca Guna Yala, detectaron un caleto de drogas en una isla de esta área indígena, durante un patrullaje.

El hallazgo se dio en acciones de patrullaje en esta zona del Caribe panameño, donde los agentes del Senafront realizan operaciones constantes contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En esta intervención participaron agentes de la Dirección Antinarcóticos, en coordinación con el personal del Batallón de Botes Especiales y la 2.ª Brigada Caribe.

El caleto fue encontrado con siete paquetes rectangulares con la droga en el sector de Cayos Holandeses, isla Wailaidup, comarca Guna Yala.

La mercancía ilícita fue recolectada del lugar y fue remitida a la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala para que forme parte del proceso de investigación judicial.

También estas áreas indígenas limítrofes con Colombia son patrulladas por agentes del Servicio Nacional Aeronaval.

