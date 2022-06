Agrupaciones sindicales marcharán por alto costo de la vida

Panamá- La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Suntracs y otras organizaciones populares realizarán para el martes, 28 de junio, una macha contra el elevado costo de la vida.

La movilización iniciará a las 4 de la tarde desde el parque Porras hasta los predios de la Presidencia de la República, corregimiento de San Felipe, a fin de que las autoridades del Gobierno Nacional escuchen y vean el clamor del pueblo que está agobiado por el incremento de los precios de los alimentos, combustible, desempleo y otros problemas sociales.



El secretario general de la Conusi, Marco Andrade, indicó que se ha presentado un pliego con 32 demandas al gobierno de Laurentino Cortizo, planteando los problemas que afectan a la población panameña, entre las que resaltan los elevados costos de la canasta básica familiar, aumentos indiscriminados a precios de los medicamentos y la situación de los trabajadores que ganan un salario, que no alcanza para cubrir la canasta básica nutricional. Aún estas peticiones no han sido respondidas".

Dijo que los gremios sindicales y fuerzas vivas del país exigirán una reducción y congelamiento de precios de la gasolina, alimentos y medicamentos, pero reiteran la petición de un aumento general de salarios, y justicia para los pobres.

Por su parte el Gobierno Nacional ha manifestado que lo largo de la pandemia de Covid-19 ha brindado respuesta al pueblo y otros sectores, a través de diversos subsidios y apoyos, para los desempleados, poblaciones en extrema pobreza, transportistas, pescadores y productores del país.

