Panamá abre la puerta a oficina regional de la UIT

El acuerdo fija el marco jurídico que regulará la instalación y funcionamiento de la oficina en territorio nacional.

 

Por: Redacción / Crítica

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el proyecto de Ley 6-25, que autoriza el acuerdo entre el Estado panameño y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para que este organismo especializado de Naciones Unidas instale y opere una oficina regional en la República de Panamá.

El acuerdo fija el marco jurídico que regulará la instalación y funcionamiento de la oficina en territorio nacional, como parte del compromiso del país de fortalecer la cooperación internacional en materia de tecnologías de la información y la comunicación.

La UIT es el organismo encargado de la gestión internacional del espectro radioeléctrico, la asignación de órbitas satelitales y la adopción de normas técnicas que permiten que las redes y servicios de telecomunicaciones funcionen de manera armonizada entre los Estados miembros.

Además, impulsa el desarrollo equitativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), especialmente en países en desarrollo, a través de asistencia técnica, cooperación y programas enfocados en la reducción de la brecha digital.

Con la presencia de la UIT en Panamá, el país se inserta con más fuerza en la agenda global de transformación digital, promoviendo la adopción de tecnologías emergentes y avanzando hacia un ecosistema digital más inclusivo.

Entre las prioridades compartidas destacan la reducción de desigualdades digitales, el uso innovador y ético de la inteligencia artificial y la expansión del acceso a servicios de telecomunicaciones en comunidades desatendidas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Panamá abre la puerta a oficina regional de la UIT

Este acuerdo también busca consolidar a Panamá como centro regional de innovación tecnológica, atraer inversiones en el sector digital y fortalecer su presencia en organismos internacionales especializados.

