Agua en Chitré aún no es apta para consumo pese a avances del IDAAN

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que ha culminado en gran parte el proceso de desinfección correspondiente a la fase 1 del sistema de distribución de agua potable en Chitré, provincia de Herrera, específicamente en sectores del corregimiento de La Arena, parte de la circunvalación de Chitré y el área de Boca de Parita.

De acuerdo con la entidad, actualmente se encuentran en los últimos trabajos de enjuague de las tuberías de la red de distribución, paso previo a la toma de muestras para los análisis de laboratorio que permitirán determinar la calidad del agua.

No obstante, el IDAAN reiteró que, aunque el agua ya puede ser utilizada para actividades domésticas, no es apta para el consumo humano hasta que sea debidamente certificada por el Ministerio de Salud (MINSA).

“Esta agua puede utilizarse para limpieza, lavado y aseo personal, pero todavía no puede ser consumida por las personas hasta que el MINSA emita la certificación correspondiente, una vez se realicen los análisis del laboratorio externo certificado”, explicó Yaurislaidis Ibarra, directora regional del IDAAN en Herrera.

Ibarra detalló que el protocolo establece que, tres o cuatro días después de concluido el proceso de desinfección, se proceda a la toma de muestras en distintos puntos del acueducto.

En este caso, las muestras se estarán recolectando el lunes, para luego ser analizadas por un laboratorio certificado del IDAAN y del MINSA.

“Una vez el laboratorio entrega los resultados al Ministerio de Salud, será el ministro quien declare oficialmente la certificación del acueducto”, precisó la funcionaria.

Mientras tanto, residentes de las áreas intervenidas manifestaron su desconfianza en consumir el agua que actualmente sale de los grifos, a la espera de un pronunciamiento oficial que garantice su potabilidad.

El IDAAN también informó que después de las actividades del Carnaval se retomará el proceso de desinfección de tuberías en el resto del distrito de Chitré, así como en sectores pendientes de La Villa de Los Santos y otros corregimientos de la provincia de Herrera.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a no consumir el agua hasta que se anuncie oficialmente que cumple con los parámetros establecidos para el consumo humano.