Comunidades de La Chorrera y Capira trabajan en reducir el uso de cisternas

Unas 15 comunidades de los distritos de La Chorrera y Capira, en la provincia de Panamá Oeste, aún dependen del suministro de agua potable en carros cisternas.

Según informes del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), en el sector La Conchita (La Chorrera) se distribuyen semanalmente 36,370 galones de agua.

En comunidades como La Doradilla, cada semana se entregan 87,128 galones, mientras que en Playa Leona la cifra asciende a 134,000 galones de agua potable.

En los corregimientos de Capira Centro, Lídice y Villa Rosario, los camiones cisterna abastecen semanalmente entre 36,000 y 60,000 galones de agua en tanques de almacenamiento y poblados.

El director regional del Idaan en Panamá Oeste, Neftalí Bonilla, indicó que existe un plan para reducir la dependencia de carros cisternas, el cual incluye la perforación de pozos subterráneos y mejoras en la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero.

Uno de los puntos donde buscan eliminar esta dependencia es el sector Amaya (La Chorrera, corregimiento de El Coco), donde semanalmente se distribuyen 36,000 galones de agua. Bonilla explicó que se perforaron tres pozos subterráneos con apoyo de la junta comunal, de los cuales uno ya está en operación, logrando abastecer a 200 viviendas.

Además, se han planificado trabajos en la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero para aumentar la producción de 10 a 12 millones de galones diarios.

La reducción en la producción de agua en esta planta se debe al desgaste en el sistema de filtros y sedimentadores.