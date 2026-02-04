Cambio de tarjetas: MIDES activa entrega para cobros de marzo

Más de 19 mil personas que reciben ayuda del Estado tendrán que pasar por sus nuevas Tarjetas Clave Social, justo antes del pago de marzo.

En total, se estarán entregando 19,417 tarjetas para beneficiarios de 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y SENAPAN. La mayoría son cambios por vencimiento: 17,964 tarjetas que ya no sirven y 1,453 nuevas para quienes entran por primera vez al sistema.

La entrega será del martes 3 al viernes 6 de marzo de 2026. No es llegar por llegar. Cada beneficiario será contactado y deberá acudir a la dirección regional, provincial o comarcal que le toque, en el día y horario que le indiquen.

Estas tarjetas serán las que se usen para cobrar el pago de marzo, programado del 10 al 21.

Para retirar la nueva, hay que llevar cédula vigente en original y copia. Si cobra un representante legal, también deberá presentar los papeles que lo acrediten. Llevar la tarjeta vencida ayuda a que el trámite sea más rápido.

Desde el MIDES advierten que este proceso es personal y gratuito. No hay que pagarle a nadie ni dejarse engañar por intermediarios. Toda la información oficial se estará moviendo solo por los canales del MIDES.

Actualmente, los programas de transferencias benefician a 186,812 panameños, con pagos trimestrales que superan los B/.54.4 millones. De ese grupo, 164,578 personas cobran mediante Tarjeta Clave Social, casi 9 de cada 10 beneficiarios.