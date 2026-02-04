Funcionarios ngäbe buglé se ponen al día con el Plan de Desarrollo Indígena

Funcionarios administrativos de la Comarca Ngäbe Buglé realizaron una visita técnica para conocer de primera mano cómo avanza el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, un proyecto clave para las comunidades originarias.

La delegación estuvo encabezada por la gobernadora Amarilis Cáceres, junto al director regional del MIDA, Julián Águila, y la directora regional del INADEH, Berta Pita.

El encuentro se desarrolló en la oficina de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP/Mingob), ubicada en el Casco Viejo. Allí fueron recibidos por Mayelín Palacio, coordinadora general del proyecto; Rauliño Peña, especialista social; y José Miguel Ellington, técnico social. Durante la reunión se habló claro sobre el estatus real de los proyectos que se ejecutan dentro de la comarca, sin rodeos ni discursos largos.

Según se explicó, a través de este proyecto se vienen impulsando acciones enfocadas en fortalecer capacidades locales, mejorar la formación técnica y apoyar iniciativas productivas en territorios indígenas. La visita buscó alinear a las instituciones y reforzar la coordinación para que los beneficios lleguen directo a las comunidades, sin quedarse en el papel.