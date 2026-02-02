Agua potable vuelve a más del 90% de residentes tras mantenimiento

El director del IDAAN, Rutilio Villarreal, informó que desde la tarde del domingo más del 90% de las casas de San Miguelito y Panamá este ya contaban con el suministro.

Explicó que durante la suspensión se realizaron trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Civiles como parte del plan de interconexión del anillo hidráulico del este.

Entre las labores destacadas se incluyó la reparación y reforzamiento de pantallas, el cambio de tres válvulas críticas y ajustes en la línea de bombeo.

También se instaló una válvula de expulsión de aire y se reforzó la conducción de agua hacia Panamá este.

El Consejo de Desarrollo Sostenible explicó que estos trabajos forman parte del plan de interconexión del anillo hidráulico del este. Una vez finalizados, permitirá transportar y distribuir agua potable a zonas donde no existen fuentes complementarias, incluyendo la planta de Cabra.