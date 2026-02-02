Siguen exhumaciones en Jardín de Paz para identificar víctimas de 1989

La Comisión del 20 de Diciembre confirmó que se siguen los trabajos de exhumación en el Jardín de Paz para identificar los restos de personas que murieron durante la invasión de Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989.

Las diligencias las dirige el Ministerio Público y las ejecuta un equipo del IMELCF con apoyo de peritos en antropología.

Este lunes 2 de febrero, desde las 8:00 a.m., se intervendrá un área donde todavía hay restos sin identificar. Se trabajará con excavación manual, fotos, registros arqueológicos y documentación de todo lo que aparezca.

Luego, los restos se trasladarán al IMELCF para los análisis antropológicos y genéticos, manteniendo siempre la cadena de custodia.

Experiencias anteriores en este cementerio y otros han ayudado a recuperar restos, identificar evidencias y avanzar en los procesos de memoria, verdad y reparación para las familias.

Todo se hace con respeto a las víctimas y sus familiares, siguiendo protocolos forenses y con acompañamiento institucional. El Estado panameño asegura así que se preserve la memoria histórica y se garantice el derecho a la verdad.