Nacional - 02/2/26 - 08:45 AM
Hoy y mañana: Agroferias del IMA, lleve su bolsa reutilizable
Las agroferias se realizan en la mayoría de las provincias.
Hoy y mañana, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) llevará a cabo las Agroferias en varios puntos del país.
El IMA pidió a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables para hacer compras responsables.
Los puntos de venta son:
- Hoy, lunes 2 de febrero: Estacionamiento del Parque Omar, San Francisco, Panamá.
- Mañana, martes 3 de febrero:
- Veraguas: Cuadro deportivo de San Pedro de El Espino y Casa Comunal de Bello Redondo.
- Panamá Este: Buenos Aires de Cañitas, Chepo.
- Los Santos: Parque de La Colorada.
- Colón: Casa Bomba Market, Nueva Providencia.
- Panamá Oeste: Casa Cultural de Campana, Capira.
- Panamá: Predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz.
- Coclé: Casa comunal de Villa de El Carmen, Llano Norte.
- Chiriquí: Cancha Comunal de El Tejar, Alanje.