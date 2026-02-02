Nacional - 02/2/26 - 08:45 AM

Hoy y mañana: Agroferias del IMA, lleve su bolsa reutilizable

Las agroferias se realizan en la mayoría de las provincias.

 

Por: Redacción / CRÍTICA -

Hoy y mañana, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) llevará a cabo las Agroferias en varios puntos del país. 

El IMA pidió a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables para hacer compras responsables.

Los puntos de venta son:

  • Hoy, lunes 2 de febrero: Estacionamiento del Parque Omar, San Francisco, Panamá.
  • Mañana, martes 3 de febrero:
    • Veraguas: Cuadro deportivo de San Pedro de El Espino y Casa Comunal de Bello Redondo.
    • Panamá Este: Buenos Aires de Cañitas, Chepo.
    • Los Santos: Parque de La Colorada.
    • Colón: Casa Bomba Market, Nueva Providencia.
    • Panamá Oeste: Casa Cultural de Campana, Capira.
    • Panamá: Predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz.
    • Coclé: Casa comunal de Villa de El Carmen, Llano Norte.
    • Chiriquí: Cancha Comunal de El Tejar, Alanje.

