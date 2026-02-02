Nacional - 02/2/26 - 08:15 AM

Mulino felicita a Laura Fernández y propone trabajar juntos tras su triunfo

"Felicito a @laurapresi2026 por su victoria. Le deseo éxitos en su gestión y la invito a seguir colaborando de manera más integrada", escribió Mulin

 

Por: EFE -

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó este domingo a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, por su triunfo electoral y le invitó a seguir trabajando juntos en proyectos que beneficien a ambos países.

"Felicito a @laurapresi2026 por su victoria. Le deseo éxitos en su gestión y la invito a seguir colaborando de manera más integrada", escribió Mulino en su cuenta de X.

Fernández, de 39 años, se convirtió en presidenta electa tras obtener un contundente 49,61 % de los votos en primera ronda, superando ampliamente el 40 % necesario para ganar sin segunda vuelta. Su principal rival, Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, logró 32,12 %.

La nueva mandataria, que fue ministra de la Presidencia y de Planificación del Gobierno saliente, se ha proclamado como heredera de Rodrigo Chaves, con quien Mulino mantiene una relación cercana.

