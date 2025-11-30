Aguaceros que van y vienen: el clima sigue jugándosela en todo el país

Si usted anda en la calle hoy, vaya pilas, porque el cielo viene con humor cambiante. Desde temprano, el Caribe arrancó con aguaceros esporádicos que se movieron del mar hacia las costas, refrescando pero también complicando a quienes madrugan.

Y eso no queda ahí: en la tarde, se esperan aguaceros aislados con descargas eléctricas especialmente sobre Guna Yala, Colón y las montañas del Occidente.

En la noche, vuelve la misma jugada: lluvias intermitentes que podrían caer por rachas en zonas marítimas y costeras.

Por el lado del Pacífico, la mañana también arrancó con uno que otro chaparrón aislado entre el Golfo de Panamá, el Este y Darién.

En horas de la tarde, el agua se pone más seria: lluvias de distintas intensidades podrían abarcar Chiriquí, la Comarca Ngäbe Buglé, Provincias Centrales, Panamá Oeste, Panamá y Darién.

Ya entrada la noche, esas lluvias podrían correr hacia las Tierras Bajas de Chiriquí, Veraguas Sur, el Oriente y zonas del mar.

En cuanto al calor, no espere mucho respiro: las máximas irán entre 30°C y 32°C en el Pacífico, 28°C a 31°C en el Caribe, y en la Cordillera Central el fresco será de 22°C a 24°C.

El viento soplará variable, entre Oeste y Suroeste, con velocidades de 10 a 25 km/h, así que tampoco será un día totalmente calmado.

En lo marítimo, el Caribe se mantendrá con olas de 0.8 a 1.2 metros, mientras que en el Pacífico las olas rondarán entre 0.5 y 1.0 metros, algo más tranquilas pero igual respetables.

Y ojo con el sol cuando se asome: los índices UV-B estarán entre moderados y altos (3 a 7), así que protector solar y sentido común no sobran.