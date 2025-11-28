Nacional - 28/11/25 - 09:57 AM

Aguaseo mete mano y arranca plan para levantar cerros de basura

La recolección de basura venía golpeada por las fuertes lluvias que han caído en los últimos días sobre Colón

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

El equipo de la empresa recolectora Aguaseo, en el distrito de Colón, inició un plan estratégico de recuperación de puntos críticos donde se estaban acumulando montañas de desechos a lo largo de la vía Transístmica.

La recolección de basura venía golpeada por las fuertes lluvias que han caído en los últimos días sobre la provincia, complicando el paso de los camiones y retrasando las rutas.

Las labores arrancaron en la comunidad de Villa Liriola, en el corregimiento de Cativá, y seguirán avanzando por toda la Transístmica. Al mismo tiempo, cuadrillas trabajan en las rutas internas de varias comunidades para ponerse al día.

Mediante un comunicado, la empresa pidió disculpas por los retrasos, explicando que el mal tiempo afectó su operación.

“En la medida en que las condiciones climáticas lo permitan, continuaremos avanzando”, señaló la empresa.

En Colón, las lluvias recientes han generado afectaciones en distintos sectores, producto del desborde de ríos y quebradas, dejando a varias familias con sus casas inundadas.

