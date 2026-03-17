Nacional - 17/3/26 - 01:16 PM

Molinar frena acreditaciones de universidades y dice que el relajo se acabó

"Hay universidades que estos últimos 10 años han graduado más abogados que los graduados la Universidad de Panamá en toda su historia", dijo.

 

Por: Redacción / Crítica -

La ministra de Educación, Lucy Molinar, dejó claro que no firmará acreditaciones sin sustento, en medio de la polémica por la paralización de sesiones del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa)

La reacción surge tras una carta enviada el 9 de marzo por el diputado y presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise en la que advierte sobre los efectos de mantener suspendidas estas reuniones obligatorias.

Molinar sostuvo que existen serias irregularidades en el sistema universitario y recordó que, a finales del año pasado, el Ministerio de Educación (Meduca) solicitó una investigación. Sin embargo, indicó que los integrantes del Coneaupa no aprobaron dicha solicitud, lo que mantiene en pausa varios procesos pendientes.

“Yo no voy a firmar una acreditación que no tenga sustento”, reiteró la ministra, al tiempo que cuestionó el crecimiento de graduados en algunas carreras en comparación con instituciones tradicionales. También advirtió que no respaldará procesos que no garanticen calidad académica.

"Hay universidades que en estos últimos 10 años han graduado más abogado que la Universidad de Panamá toda su historia", dijo

A la pregunta de ¿Qué pasaría con las universidades que están pendientes de estas firmas? La minsitra contestó que "yo abrigo la esperanza de que sepan que el relajo se acabó, que no es posible que un crédito valga tanto tiempo de estudio en otros países y en Panamá sea la mitad" 

Cuando todo el mundo quiera ponerse en serio, entonces podemos hablar en serio. 

El diputado, por su parte, alertó en su misiva que existen más de 40 temas pendientes dentro del Coneaupa que no han podido avanzar debido a la falta de sesiones. Esta situación mantiene en incertidumbre a varias universidades que están a la espera de decisiones sobre sus acreditaciones.

Te puede interesar

Mulino se reúne con CD y promete meterle mano al agua, salud y carreteras

Mulino se reúne con CD y promete meterle mano al agua, salud y carreteras

 Marzo 17, 2026
Proyecto agropecuario PIASI detenido, productores demandan explicaciones

Proyecto agropecuario PIASI detenido, productores demandan explicaciones

 Marzo 17, 2026
Molinar frena acreditaciones de universidades y dice que el relajo se acabó

Molinar frena acreditaciones de universidades y dice que el relajo se acabó

 Marzo 17, 2026
Panamá reconoce el cuidado como un derecho, pero el dinero sigue siendo el reto

Panamá reconoce el cuidado como un derecho, pero el dinero sigue siendo el reto

 Marzo 17, 2026
Escasez de sangre pone en alerta al sistema de salud

Escasez de sangre pone en alerta al sistema de salud

 Marzo 17, 2026

La ministra entregó hoy últiles escolares en el Centro Educativo Katiuka, en el distrito de San Miguelito,  A nivel nacional, se distribuirán más de 3,000 cajas que beneficiarán a unos 75 mil estudiantes de preescolar, de entre 4 y 5 años, en las 16 regiones educativas.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida
Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea

Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea
Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022

Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022