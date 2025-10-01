Ahora la Contraloría no solo cobra, también quita

La Contraloría General de la República sube el nivel en la fiscalización. Ahora no solo podrá suspender pagos, sino también secuestar bienes de funcionarios y particulares vinculados a irregularidades en el manejo de fondos públicos.

La medida, firmada por el contralor Anel Flores y publicada en la Gaceta Oficial No. 30376-B, busca proteger el interés público y darle más dientes al ente fiscalizador.

El reglamento faculta a la Contraloría a actuar con rapidez: detectar irregularidades, emitir resoluciones motivadas y ejecutar medidas sin audiencia previa del investigado, aunque siempre bajo el principio de proporcionalidad.

Esto significa que se podrán tomar acciones hasta cubrir el monto de los posibles daños, ajustables si cambian las circunstancias.

La Asamblea Nacional ha reaccionado. El diputado Ernesto Cedeño advirtió que, aunque legal, la medida podría generar riesgos si no se aplica con cuidado.

“No es ilegal, pero tampoco muy garantista. El exceso podría afectar a cualquier investigado de manera grave”, comentó.

Ahora, los juzgados de garantías tendrán un papel clave para supervisar que estas acciones no se salgan de control.



Todas las entidades públicas deben cooperar, y la Contraloría podrá delegar funciones, imponiendo multas de hasta $1,000 en caso de incumplimiento.