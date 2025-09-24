Airbnb y otros hospedajes podrían ser regulados en Panamá
Este proyecto apunta, entre otras cosas, a establecer controles sobre plataformas de economía colaborativa como Airbnb, que conectan a propietarios de inmuebles con viajeros que buscan alojamiento temporal.
La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Ernesto Cedeño, aprobó la creación de una subcomisión encargada de analizar un proyecto de ley que busca regular el hospedaje turístico de corta estancia en Panamá y establecer su tributación.
Este proyecto apunta, entre otras cosas, a establecer controles sobre plataformas de economía colaborativa como Airbnb, que conectan a propietarios de inmuebles con viajeros que buscan alojamiento temporal.
Según el diputado Neftaly Jaén, proponente de la iniciativa, este tipo de hospedaje representa un negocio millonario. Indicó que actualmente hay alrededor de 9 mil propiedades registradas en Airbnb en el país.
Jaén advirtió que la falta de regulación provoca una pérdida anual estimada en 7 millones de dólares para el Estado, por lo que consideró urgente establecer un marco legal que promueva la inversión y garantice el cumplimiento de obligaciones fiscales.
La subcomisión, que estará presidida por el diputado Néstor De la Guardia, tendrá un plazo de 15 días para presentar un informe con sus avances.