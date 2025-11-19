Nacional - 19/11/25 - 11:31 AM

Alarma por Influenza: 92 muertos en lo que va del año, el 85% sin vacuna

Además, el 92% (85 fallecidos) presentaban factores de riesgo, tales como edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, inmunosupresión, trastornos neurológicos y enfermedades respiratorias.

 

Por: Redacción / Web -

El Ministerio de Salud Pública ha informado que, hasta la fecha, se han registrado 92 defunciones a nivel nacional a causa de la influenza. De estas muertes, un alto porcentaje, el 85,9% (79 personas), no contaban con la vacuna contra la influenza

Además, el 92% (85 fallecidos) presentaban factores de riesgo, tales como edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, inmunosupresión, trastornos neurológicos y enfermedades respiratorias.

Entre los casos, se destacó una defunción en un adulto joven con antecedentes de uso de vapeo. Asimismo, se ha reportado la muerte de 5 personas debido a la influenza en combinación con otras infecciones.

 Cuatro de estos casos fueron con coinfección de SARS-CoV-2 (COVID-19) y uno más con coinfección de COVID-19 y parainfluenza. 

En relación con la semana epidemiológica N° 43, comprendida entre el 19 y el 25 de octubre de 2025, las autoridades confirmaron que no se registraron defunciones por influenza durante ese período.

 Las autoridades sanitarias han reiterado su llamado a la población, en especial a los adultos mayores, a vacunarse contra la influenza, subrayando la importancia de la inmunización como medida preventiva frente a esta enfermedad.

 ¿Qué es la Influenza? 

La influenza, también conocida como gripe, es una infección viral respiratoria altamente contagiosa que afecta las vías respiratorias, incluyendo nariz, garganta y pulmones. 

Los síntomas comunes incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta y secreción nasal. 

Aunque la mayoría de los casos son leves, la influenza puede causar complicaciones graves, especialmente en personas con factores de riesgo, como los adultos mayores y aquellos con enfermedades preexistentes.

