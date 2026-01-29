Alcalde de Mariato gestiona apoyo internacional para impulsar el turismo

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo turístico en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, el alcalde Ángel Batista sostuvo una reunión con miembros de la embajada de Israel, en Panamá en la que se intercambiaron ideas y proyecciones orientadas a promover el interés de esa misión diplomática en apoyar iniciativas de inversión en la región.

Durante el encuentro, el alcalde explicó que la intención principal es gestionar posibles fondos de cooperación que permitan ampliar y dinamizar el turismo en la zona costera sur de la provincia de Veraguas, mediante la creación de estrategias comerciales y de desarrollo sostenible que contribuyan a mejorar la calidad de vida de centenares de familias del distrito.

Batista señaló que, por muchos años, el turismo en Mariato se mantuvo estancado debido a la falta de planificación y acción de administraciones anteriores.

Indicó que existen múltiples atractivos naturales con alto potencial, como playas, ríos, puertos, senderos y costas de gran belleza, que no han podido ser aprovechados turísticamente por la carencia de caminos y carreteras de acceso adecuados.

El alcalde destacó que esta gestión busca abrir nuevas oportunidades para el distrito, apostando a la cooperación internacional como una vía para generar empleo, atraer visitantes y convertir a Mariato en un destino turístico competitivo dentro de la provincia de Veraguas.