Nacional - 29/1/26 - 11:17 AM

Alcalde de Mariato gestiona apoyo internacional para impulsar el turismo

Miembros de la embajada de Israel, en Panamá intercambiaron ideas y proyecciones para la promover la inversión.

 

Por: Melquíades Vásquez/Crítica -

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo turístico en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, el alcalde Ángel Batista sostuvo una reunión con miembros de la embajada de Israel, en Panamá en la que se intercambiaron ideas y proyecciones orientadas a promover el interés de esa misión diplomática en apoyar iniciativas de inversión en la región.

Durante el encuentro, el alcalde explicó que la intención principal es gestionar posibles fondos de cooperación que permitan ampliar y dinamizar el turismo en la zona costera sur de la provincia de Veraguas, mediante la creación de estrategias comerciales y de desarrollo sostenible que contribuyan a mejorar la calidad de vida de centenares de familias del distrito.

Batista señaló que, por muchos años, el turismo en Mariato se mantuvo estancado debido a la falta de planificación y acción de administraciones anteriores.

Indicó que existen múltiples atractivos naturales con alto potencial, como playas, ríos, puertos, senderos y costas de gran belleza, que no han podido ser aprovechados turísticamente por la carencia de caminos y carreteras de acceso adecuados.

El alcalde destacó que esta gestión busca abrir nuevas oportunidades para el distrito, apostando a la cooperación internacional como una vía para generar empleo, atraer visitantes y convertir a Mariato en un destino turístico competitivo dentro de la provincia de Veraguas.

Te puede interesar

Confirman: panameños iban en la lancha que se volcó en Guatemala

Confirman: panameños iban en la lancha que se volcó en Guatemala

 Enero 29, 2026
Mulino se alinea con la OEA y apuesta por defender la democracia en la región

Mulino se alinea con la OEA y apuesta por defender la democracia en la región

Enero 29, 2026
Alcalde de Mariato gestiona apoyo internacional para impulsar el turismo

Alcalde de Mariato gestiona apoyo internacional para impulsar el turismo

 Enero 29, 2026
Fortalecen la vigilancia sanitaria en cruceros que llegan a Colón

Fortalecen la vigilancia sanitaria en cruceros que llegan a Colón

 Enero 29, 2026
Luz verde a pasantías para pela’os de 18 a 25 años

Luz verde a pasantías para pela’os de 18 a 25 años

 Enero 29, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este
Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí