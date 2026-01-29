Nacional - 29/1/26 - 11:31 AM

Mulino se alinea con la OEA y apuesta por defender la democracia en la región

Mulino reiteró que la OEA cuenta con el respaldo de Panamá para impulsar iniciativas de corte democrático e institucional

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, abordaron "el estado de las democracias del continente" a la luz de la "actual coyuntura geopolítica", durante una reunión sostenida este jueves, informó el Gobierno panameño.

"Ambos afirmaron estar atentos al estado de las democracias e instituciones en Centroamérica, considerándola crucial para garantizar la estabilidad regional y el fortalecimiento de los países de la OEA", indicó un breve comunicado oficial.

El presidente Mulino reiteró que la OEA cuenta con el respaldo de Panamá para impulsar iniciativas de corte democrático e institucional que promuevan la estabilidad y el progreso en Centro y Suramérica, agregó.

Mulino, acompañado del canciller panameño, Javier Martínez-Acha, recibió en la sede del Gobierno al secretario general de la OEA, que se encuentra en Panamá para participar en la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, bautizado como el Davos latinoamericano, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En el foro, que culmina este jueves tras dos días y fue instalado por ocho dignatarios de la región, se debaten los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe y se reflexionará sobre cómo construir soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad

