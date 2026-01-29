Nacional - 29/1/26 - 09:46 AM

Fortalecen la vigilancia sanitaria en cruceros que llegan a Colón

Por: Redacción/ Crítica -

Los cruceros que arriban a los puertos en la provincia de Colón son objeto de una serie de inspecciones de control, las cuales son desarrolladas por la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Las labores de vigilancia fitozoosanitaria y las revisiones preventivas buscan detectar cualquier producto, plaga o enfermedad que represente un riesgo para la producción nacional.

Recientemente, los inspectores atendieron diversas embarcaciones turísticas en la provincia de Colón.

La operatividad se llevó a cabo en el muelle 6 del puerto de Cristóbal, en Colón, donde se inspeccionaron 268 maletas de los viajeros del crucero Le Champlain.

De acuerdo con el MIDA, este control de rutina es fundamental para interceptar productos agropecuarios no autorizados que podrían vulnerar el estatus sanitario del país.

Estas inspecciones a pasajeros, equipajes y suministros se desarrollan de manera ininterrumpida en todos los puntos de atraque.

Desde el mes de octubre se ha incrementado la llegada de cruceros a la provincia de Colón, donde llegan turistas de otras latitudes.

