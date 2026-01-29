Nacional - 29/1/26 - 09:24 AM

Luz verde a pasantías para pela’os de 18 a 25 años

El plan va dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años, que muchas veces chocan con la misma pared: piden experiencia,

 

Por: Redacción / Crítica

La Asamblea Nacional dio el visto bueno al Programa de Pasantías, una iniciativa que apunta combatir el desempleo juvenil. La propuesta fue aprobada en tercer debate, con 47 votos a favor.

El plan va dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años, que muchas veces chocan con la misma pared: piden experiencia, pero nadie les da la primera oportunidad. Con este programa, la idea es abrirles la puerta al mundo laboral

Desde el Gobierno explicaron que estas pasantías permitirán a los jóvenes aplicar lo que saben, aprender en la práctica y foguearse en ambientes reales de trabajo, bajo reglas claras y condiciones seguras. 

La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Trabajo, que sostiene que esta es una de las apuestas para bajar las cifras de jóvenes sin empleo y darles un chance real de arrancar su vida laboral con el pie derecho.

Ahora, muchos jóvenes están atentos a cómo se va a aplicar el programa y cuándo arrancará. Porque en la calle, lo que sobra son ganas de trabajar… lo que falta es la oportunidad.

 Enero 29, 2026
