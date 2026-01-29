Luz verde a pasantías para pela’os de 18 a 25 años
El plan va dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años, que muchas veces chocan con la misma pared: piden experiencia,
La Asamblea Nacional dio el visto bueno al Programa de Pasantías, una iniciativa que apunta combatir el desempleo juvenil. La propuesta fue aprobada en tercer debate, con 47 votos a favor.
El plan va dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años, que muchas veces chocan con la misma pared: piden experiencia, pero nadie les da la primera oportunidad. Con este programa, la idea es abrirles la puerta al mundo laboral
Desde el Gobierno explicaron que estas pasantías permitirán a los jóvenes aplicar lo que saben, aprender en la práctica y foguearse en ambientes reales de trabajo, bajo reglas claras y condiciones seguras.
La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Trabajo, que sostiene que esta es una de las apuestas para bajar las cifras de jóvenes sin empleo y darles un chance real de arrancar su vida laboral con el pie derecho.
Ahora, muchos jóvenes están atentos a cómo se va a aplicar el programa y cuándo arrancará. Porque en la calle, lo que sobra son ganas de trabajar… lo que falta es la oportunidad.