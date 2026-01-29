Confirman: panameños iban en la lancha que se volcó en Guatemala

La mayoría de los viajeros de la lancha que se accidentó en el lago de Atitlán, en el oeste de Guatemala, eran panameños, confirmó este jueves la Cancillería de Panamá, que da seguimiento al caso. En el hecho murieron al menos dos mujeres panameñas.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sololá informó que las víctimas tenían entre 28 y 40 años, mientras que otras cuatro personas fueron rescatadas y presentaron crisis nerviosa tras el naufragio.

En un comunicado oficial, la Cancillería confirmó el fallecimiento de las dos panameñas, cuyas identidades aún están en proceso de verificación, y señaló que continúa la búsqueda de una persona que presuntamente también viajaba en la embarcación.

Según la información preliminar, la lancha se volcó por fuertes ráfagas de viento y por el fenómeno climático conocido como Xocomil, común en esa zona del lago. En la nave viajaban pasajeros en su mayoría de nacionalidad panameña.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó además que la Embajada de Panamá en Guatemala mantiene comunicación constante con las autoridades locales y con los familiares de los afectados, brindando la asistencia necesaria.

Las autoridades aclararon que los nombres de las víctimas se mantendrán en reserva hasta que se notifique formalmente a sus familiares. El piloto de la lancha fue detenido mientras se determina su responsabilidad. Él alegó que una ráfaga de viento volcó la embarcación y aseguró que todos llevaban chalecos salvavidas.