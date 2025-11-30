Alcalde enciende la Navidad en la Cinta Costera y en 26 puntos de la ciudad

El alcalde Mayer Mizrachi iluminó la ciudad de Panamá y lideró el gran encendido del árbol navideño en la Cinta Costera, un espectáculo lleno de magia que reunió a miles de familias panameñas

La magia de la Navidad llegó con el icónico árbol que fue patrocinado por la Global Bank, como parte del compromiso de la empresa con iniciativas que fortalecen la conexión comunitaria y celebración de las tradiciones panameñas.

Además, la velada contó con presentaciones culturales y artísticas que pusieron a todos a disfrutar. En tarima brillaron Anyuri, Disco Virtual, Rickyplops y Baby Karen, quienes aportaron ritmo y alegría al inicio oficial de la temporada.

De la mis manera, quedaron iluminados los 26 puntos navideños distribuidos en Panamá Centro, Este y Norte, llevando espíritu festivo a parques, avenidas, rotondas y espacios comunitarios de toda la capital.

“El objetivo es que cada comunidad viva la Navidad cerca de casa, en un ambiente seguro y familiar”, expresó el alcalde Mizrachi.

Para este año unos 15 millones de foquitos iluminan la ciudad capital a través de los 26 sitios y parques contemplados por la Alcaldía de Panamá en el Festival Internacional Navideño 2025 City Of Star.

Este esfuerzo representa más de 600 kms si fueran extendidos en línea recta cada uno de elementos de iluminación.

Detallan que el impacto económico ha alcanzado a más de 300 personas quienes durante los últimos días han trabajado más de 400 mil horas de entre diseño e instalación.

El Festival Internacional Navideño 2025 City Of Star incluye un amplio programa de más de 100 actividades entre alumbrados y eventos culturales.

La Alcaldía de Panamá ha incluido por primera vez un plan para mantener habilitado 6 parques de manera permanentes durante un año con su debido mantenimiento para que miles de familias nacionales y extranjeros visiten y generar ingresos para microempresarios.

La Villa Navideña a puesto a disposición de la ciudadanía 12 eventos incluyendo la gran pista de patinaje complemente gratis que se mantendrá hasta el 4 de enero del 2026.

La Alcaldía de Panamá informó que las decoraciones y actividades continuarán durante toda la temporada navideña.