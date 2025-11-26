Nacional - 26/11/25 - 03:01 PM

Alcaldesa de Arraiján responsabiliza a la ACP por retraso en vía forestal

La postura de la ACP surge de la afectación a una fuente hídrica por los trabajos de rehabilitación de la carretera.

 

Por: Eric Montenegro -

 La Autoridad del Canal de Panamá nos está poniendo la sacadilla". Así se refirió la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, a la postura de la ACP de no conceder los permisos para avanzar en la rehabilitación de la vía Nuevo Emperador-Centenario.

 La construcción de la vía Forestal tiene un costo de B/.23,207,457.87 y fue adjudicada al Consorcio Nuevo Emperador mediante procedimiento excepcional en febrero de 2025 por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). 

La postura de la ACP surge de la afectación a una fuente hídrica por los trabajos de rehabilitación de la carretera. El proyecto tiene ya siete meses de atraso en su inicio, indicó la alcaldesa de Arraiján, con lo cual se afecta a más de 500 mil personas que se beneficiarían con la apertura de esta carretera. 

Dijo además que “la ACP en estos momentos está obstaculizando los procesos de desarrollo” que tenemos para el corregimiento de Nuevo Emperador. Insistió en que esta vía ayudaría a alivianar el tráfico vehicular que se da por la vía Centenario.

 Peñalba también se refirió a la apertura de la vía costanera desde Veracruz hasta Vacamonte, lo cual depende del pago de cerca de 9 millones de dólares a la empresa constructora.

 “Nosotros lo que queremos es que nos ayuden con la vía de Veracruz a ver cómo se puede culminar este proyecto porque de nada sirve que ya esté culminado si no se va a poder dar apertura a la carretera”, dijo Peñalba.

Te puede interesar

Alcaldesa de Arraiján responsabiliza a la ACP por retraso en vía forestal

Alcaldesa de Arraiján responsabiliza a la ACP por retraso en vía forestal

Noviembre 26, 2025
Derogación de Gerencias en Alcaldía de Colón pone en riesgo proyectos

Derogación de Gerencias en Alcaldía de Colón pone en riesgo proyectos

 Noviembre 26, 2025
Cosecha de agua de lluvia asegura clases continuas en escuela de Colón

Cosecha de agua de lluvia asegura clases continuas en escuela de Colón

 Noviembre 26, 2025
AAUD: Activarán operativos de limpieza para combatir la basura navideña

AAUD: Activarán operativos de limpieza para combatir la basura navideña

 Noviembre 26, 2025
¡La Navidad llega a Panamá! Encendido simultáneo de Luces este domingo

¡La Navidad llega a Panamá! Encendido simultáneo de Luces este domingo

 Noviembre 26, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora
Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave
La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí