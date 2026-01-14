Alcaldesa exige al presidente frenar resolución de basura y le da duro a AAUD

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, afirmó que no estaba enterada de la decisión del Gobierno de mantenerse ofreciendo el servicio de recolección de basura en el distrito.

“Anoche, igual que ustedes, me enteré por un video en redes y por la resolución publicada en Gaceta. No hubo comunicación directa conmigo”, dijo Hernández en conferencia de prensa.

La polémica gira en torno a las tres empresas contratadas para iniciar el servicio el 19 de enero, aprobadas por el Consejo Económico Nacional, instancia que integra la Contraloría. La alcaldesa aseguró que solo falta el refrendo de los contratos.

Hernández también reveló que recibió una llamada del Contralor Anel ‘Bolo’ Flores el 4 de diciembre, solicitando una reunión con la dueña de Revisalud, lo que generó cuestionamientos sobre el proceso y la ética detrás de la contratación.

“No voy a permitir que un servicio básico para nuestra gente se use para beneficiar a empresas. Los únicos beneficiarios deben ser los vecinos de San Miguelito”, enfatizó. Pidió al presidente de la República que derogue la resolución y se refrenden los contratos aprobados.

La alcaldesa recordó que la Constitución establece que la recolección de residuos debe estar bajo la gestión municipal. Criticó a la AAUD, señalando que aún no está claro cómo cobrarán la tasa de aseo, cuáles rutas usarán ni qué equipos alquilarán, mientras su equipo tardó más de un año en planificar todo.

Además, Hernández destacó que las empresas contratadas ya hicieron inversiones: alquiler de equipos, compra de uniformes y terrenos para los camiones. “Si esto no se resuelve, la responsabilidad será de la AAUD. Estamos revisando el caso con nuestro equipo legal”, concluyó.