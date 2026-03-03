Nacional - 03/3/26 - 08:15 PM

Panamá se conecta con Arabia Saudita y abre ruta al Medio Oriente

La apuesta es clara: más comercio, más inversiones y más turistas llegando al país.

 

El Consejo de Gabinete le dio luz verde al proyecto de Ley 7-25 que autoriza el acuerdo de servicios aéreos entre Panamá y el Reino de Arabia Saudita. 

Ahora le toca el turno a la Asamblea Nacional, luego que el canciller Javier Martínez Acha recibiera la instrucción de presentarlo para su discusión.

Con este paso, Panamá busca reforzar la conectividad aérea con el Medio Oriente, ya sea de forma directa o indirecta. 

El acuerdo fue firmado el 16 de junio de 2025 en París, por Rafael Bárcenas, director de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, y Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej, presidente de la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita. 

El documento establece las reglas del juego para que las aerolíneas de ambos países puedan operar rutas internacionales bajo igualdad de condiciones.

Entre los puntos acordados está el derecho de sobrevolar territorio sin aterrizar, hacer escalas técnicas y operar vuelos para embarcar y desembarcar pasajeros, carga y correo

También se establece un cuadro de rutas que permitirá a las aerolíneas panameñas volar desde puntos en Panamá hacia Arabia Saudita, con escalas intermedias o destinos más allá.

Con esto, el país busca reforzar su papel como Hub de las Américas, abriendo la puerta a nuevas conexiones intercontinentales y ampliando su presencia en el mercado aéreo internacional.

