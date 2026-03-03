Puentes zarzos reciben $17.8 millones extra

El Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional extraordinario por B/.17,889,987.00 a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP). La decisión quedó establecida en la Resolución No. 16-26. El dinero será usado para reforzar el presupuesto de inversión del 2026.

La totalidad del monto irá a la Primera Fase del Proyecto Construcción de Puentes Zarzos en comunidades de difícil acceso. Son estructuras que conectan poblados donde hoy la gente cruza ríos como puede. La meta es avanzar en zonas apartadas que todavía esperan soluciones.

El financiamiento proviene de saldos recaudados en caja y banco, depositados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) del Banco Nacional de Panamá. Además, se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a presentar la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y hacer la codificación correspondiente para su ejecución.