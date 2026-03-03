Nacional - 03/3/26 - 08:01 PM

Gabinete suelta B/.25 millones para sanear tierras en Colón

 

Por: Redacción / Crítica -

El Consejo de Gabinete dio luz verde este 3 de marzo a la Resolución N.° 15-26, que autoriza un crédito adicional extraordinario por B/.25,422,421.00 dentro del Presupuesto General del Estado 2026. 

La dinero irá directo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), específicamente a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR).

Según la sustentación presentada, el billete tiene un destino claro: contratar a la empresa Fatutto, S.A. para el saneamiento de más de 456 hectáreas en el sector de Río Piña, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón. Se trata de terrenos que requieren trabajos para poder ser recuperados y puestos en condiciones adecuadas.

La aprobación no fue improvisada. Antes pasó por el filtro del Consejo Económico Nacional (CENA), que dio su concepto favorable, y también recibió el visto bueno de la Contraloría General de la República, que avaló la viabilidad financiera y la conveniencia del trámite.

Para sustentar el movimiento de fondos, se explicó que el financiamiento proviene de recursos generados por una venta realizada a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Ahora, el siguiente paso será llevar la resolución a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su consideración final.

 

