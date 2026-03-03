Renuncia directora del Senniaf

La directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Melinda Fábrega Guardia, presentó su renuncia irrevocable este martes, en medio del escándalo por las condiciones en albergues bajo tutela del Estado.

La decisión fue elevada al presidente José Raúl Mulino, mientras crecía la presión pública por las denuncias en el Centro de Atención Integral de Tocumen.

Tocumen en el ojo del huracán

El detonante fue lo que salió a la luz en el albergue de Tocumen. Se habló de hacinamiento, infraestructura en mal estado y hasta convivencia de menores con adultos.

Imágenes de áreas verdes descuidadas, cercas oxidadas y espacios deteriorados comenzaron a circular, encendiendo la indignación. Las denuncias apuntan a posibles vulneraciones graves de derechos.

No fue a la Asamblea

La ahora exdirectora estaba citada ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Familia y la Juventud de la Asamblea Nacional. Debía sustentar la memoria institucional y responder por el manejo de los albergues.

No llegó. Envió una nota alegando “situaciones de salud”, pero su ausencia avivó más el fuego político.

La diputada Alexandra Brenes llevó el caso ante las autoridades judiciales. El Ministerio Público abrió investigaciones para determinar responsabilidades por la custodia de los menores y las condiciones detectadas.

UNICEF rompe el silencio

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expresó su “profunda preocupación” por lo ocurrido. El organismo advirtió que los albergues no son entornos idóneos para el desarrollo integral de niños y adolescentes.

Organizaciones civiles señalaron que la renuncia es apenas el primer paso y que se necesitan cambios estructurales en el sistema de protección.

Incertidumbre en Senniaf

Por ahora no se ha anunciado quién asumirá la dirección de la entidad. La interinidad abre un periodo de dudas administrativas, mientras las investigaciones siguen su curso.

La comparecencia fue reprogramada para el 10 de marzo, pero el escenario cambió con la salida de Fábrega. El debate sobre la protección de la niñez vuelve al centro de la discusión nacional.

