Nacional - 27/11/25 - 08:24 AM

Alcaldía activa “Casco Peatonal” con reglas claras para cuidar el Casco

Las sanciones por romper estas normas van desde 50 hasta 300 dólares.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Alcaldía de Panamá encendió motores y oficializó el Decreto Alcaldicio N.° 13, una medida seria, pero pensada para que la gente disfrute tranquila del Casco Antiguo sin carros atravesados ni desorden. 

Con este decreto nace el proyecto “Casco Peatonal”, que convertirá varias calles históricas en zonas de uso exclusivo para peatones durante los días programados.

Las calles que entran en esta movida peatonal son: Calle Central (entre Calle 2 Este y Calle 9), Pedro J. Sosa, José de Obaldía, Calle 7 San José, Calle 6 Nicanor Villalaz, Calle 5 San Pablo, Calle 4, Calle 3, Calle 8, Calle 2 Oeste y José D. de la Obaldía

Un recorrido completo para caminar sin prisas, sacar fotos y gozar del ambiente navideño que viene subiendo.

Pero ojo, que la Alcaldía también puso reglas claras para que el “Casco Peatonal” no se salga de control. Durante las actividades estará prohibido:

  • Consumir o vender alcohol sin autorización.
  • Venta ambulante sin permiso.
  • Entrar con coolers, envases de vidrio o alcohol.
  • Instalar toldas, mesas o estructuras sin permiso.
  • Manipular pirotecnia.
  • Usar máscaras o cubrirse el rostro después de las 6:00 p.m.
  • Usar equipos de sonido que pasen los límites permitidos.

La seguridad estará reforzada por la Policía Municipal, Policía Nacional, SPI, ATTT y Bomberos, que se encargarán de los cierres, el orden y la protección de la gente. Aquí no se está improvisando.

Y para que nadie diga que no sabía: las sanciones por romper estas normas van desde 50 hasta 300 dólares, incluyendo la posibilidad de horas de trabajo comunitario.

El mensaje es claro: el Casco es de todos, pero hay que cuidarlo. Con estas medidas, la Alcaldía busca un espacio más seguro, caminable y ordenado para disfrutar cada actividad sin caos ni mal rato.

