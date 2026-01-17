Nacional - 17/1/26 - 08:55 AM

Alcaldía de Arraiján denuncia robo de bus municipal

El autobús se mantenía aparcado en el patio del Gimnasio Reguló Sánchez, en Arraiján cabecera.

 

Por: Eric Montenegro/Provincias.pa@epasa.com -

Un miembro de la Policía Municipal de la alcaldía de Arraiján resultó herido con arma blanca por un grupo de delincuentes que lograron robar un autobús de propiedad del ayuntamiento de este distrito.

El autobús se mantenía aparcado en el patio del Gimnasio Reguló Sánchez, en Arraiján cabecera.

Según un comunicado de la Alcaldía de Arraiján, el guardia de seguridad se mantiene bajo observación médica en un centro hospitalario.

LEE TAMBIÉN: Trump incorpora a Milei a la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza

Agrega además que el vehículo robado mantiene la matrícula G17071 y está rotulado con el logo de la alcaldía de Arraiján.

"La alcaldía de Arraiján condena enérgicamente actos de violencia que ponen en riesgo la vida e integridad de nuestro personal".

Te puede interesar

Alcaldía de Arraiján denuncia robo de bus municipal

Alcaldía de Arraiján denuncia robo de bus municipal

 Enero 17, 2026
Colapso de un balcón en la ciudad de Colón

Colapso de un balcón en la ciudad de Colón

 Enero 17, 2026
Fracasa revocatoria contra la alcaldesa de Arraiján por falta de firmas

Fracasa revocatoria contra la alcaldesa de Arraiján por falta de firmas

 Enero 16, 2026
Inicia apertura para la construcción del centro educativo de Alto Playón

Inicia apertura para la construcción del centro educativo de Alto Playón

 Enero 16, 2026
Parque de Villa Catalina estrenará iluminación temática del mundo marino

Parque de Villa Catalina estrenará iluminación temática del mundo marino

 Enero 16, 2026

Además de ello, se hace un llamado a la ciudadanía a brindar cualquier tipo de información que permita ubicar el vehículo.

Las cámaras de videovigilancia del centro municipal muestran imágenes del vehículo en dirección hacia la ciudad capital.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ
Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador

Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera

Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera