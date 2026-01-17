Alcaldía de Arraiján denuncia robo de bus municipal

Un miembro de la Policía Municipal de la alcaldía de Arraiján resultó herido con arma blanca por un grupo de delincuentes que lograron robar un autobús de propiedad del ayuntamiento de este distrito.

El autobús se mantenía aparcado en el patio del Gimnasio Reguló Sánchez, en Arraiján cabecera.

Según un comunicado de la Alcaldía de Arraiján, el guardia de seguridad se mantiene bajo observación médica en un centro hospitalario.

Agrega además que el vehículo robado mantiene la matrícula G17071 y está rotulado con el logo de la alcaldía de Arraiján.

"La alcaldía de Arraiján condena enérgicamente actos de violencia que ponen en riesgo la vida e integridad de nuestro personal".

Además de ello, se hace un llamado a la ciudadanía a brindar cualquier tipo de información que permita ubicar el vehículo.

Las cámaras de videovigilancia del centro municipal muestran imágenes del vehículo en dirección hacia la ciudad capital.