Luis Eduardo Camacho: proceso Odebrecht violó derechos de Ricardo Martinelli

El diputado Luis Eduardo Camacho cuestionó el proceso judicial relacionado con el Caso Odebrecht en Panamá, al asegurar que se han cometido irregularidades que constituyen una violación de los derechos humanos del expresidente Ricardo Martinelli.

Durante su intervención en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, el parlamentario sostuvo que las violaciones a los derechos humanos no provienen de particulares, sino del propio Estado panameño, cuando a través de sus instituciones adopta decisiones que afectan los derechos ciudadanos y políticos de una persona.

Según explicó, los casos de presuntas violaciones de derechos humanos son evaluados tanto por tribunales nacionales como por organismos internacionales vinculados a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otras instancias de protección jurídica.

Inconsistencias en la investigación del caso Odebrecht

Camacho señaló que dentro del proceso judicial existen inconsistencias relacionadas con las fechas de los supuestos hechos investigados.

El diputado indicó que el documento utilizado por el Ministerio Público de Panamá para iniciar la investigación establece que los presuntos delitos se habrían cometido a partir de 2010. Sin embargo, durante el desarrollo del juicio se mencionaron fondos que el exmandatario habría recibido en 2009.

“Jurídicamente eso ya es un motivo para que Ricardo Martinelli no estuviese dentro de ese proceso”, afirmó.

Camacho habla de “aberración jurídica”

El diputado indicó que si el marco de investigación contemplaba hechos desde 2010 en adelante, no resultaría procedente imputar a una persona por hechos ocurridos en 2009.

“Los abogados saben perfectamente que eso es una aberración jurídica”, manifestó.

Asimismo, señaló que los fondos mencionados en el proceso no corresponderían a coimas, sino a donaciones electorales que, según dijo, fueron recibidas antes de que Martinelli asumiera la Presidencia de la República.

Camacho añadió que dichas donaciones fueron declaradas ante el Tribunal Electoral de Panamá, lo que, destacó, evidencia que no se trató de recursos ocultos.

Defensa de los derechos ciudadanos

El diputado también reconoció su amistad con el expresidente Ricardo Martinelli, pero sostuvo que su postura responde a la defensa de principios jurídicos y del respeto a los derechos ciudadanos.

“Cuando uno aplaude la violación de los derechos humanos de una persona, está abriendo la puerta para que mañana le ocurra a cualquier ciudadano”, advirtió.

Finalmente, reiteró que respaldará cualquier iniciativa que promueva el debate sobre el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en Panamá.