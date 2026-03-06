Mulino descarta subsidio al combustible por el conflicto en Oriente Medio

El Gobierno no prevé otorgar nuevos subsidios a los combustibles ante un posible aumento de precios derivados por el conflicto en Oriente Medio, informó ayer el presidente José Raúl Mulino.

El mandatario señaló que la situación es "muy peligrosa y delicada" y advirtió que, de prolongarse, podría tener repercusiones en el mercado global, lo que eventualmente impactaría los precios del combustible en el país.

"No visualizó subsidio por parte del Gobierno. No estamos para eso", dijo, al recordar las distorsiones fiscales que generaron en el pasado los programas de subsidio al combustible.

Además, indicó que, de producirse ese escenario, el país deberá afrontar las variaciones de precios conforme a las condiciones del mercado internacional.

Añadió que el precio de los combustibles se ajustará según la dinámica de oferta y demanda en el mercado internacional, por lo que cualquier incremento tendría que ser asumido por los consumidores.