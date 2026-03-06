Panamá hará visita consular a los panameños detenidos en Cuba por propaganda

El Gobierno de Panamá informó este jueves que tiene previsto realizar una visita consular hoy a los diez panameños arrestados en Cuba acusados de propaganda contra el Gobierno de la isla, un delito que se pena con hasta 8 años de cárcel.

"Nosotros hemos garantizado la asistencia consular, hemos pedido ver a los panameños. Hoy en la mañana hablé con el embajador (Edwin) Pitty y me ha comunicado que mañana (hoy) va a ver los panameños", afirmó el canciller, Javier Martínez-Acha, rn la rueda de prensa semanal del mandatario de Panamá, José Raúl Mulino.

Martínez-Acha subrayó que desde que tuvieron conocimiento del arresto, el embajador Pitty acudió a las autoridades cubanas para solicitar detalles de los sucedido, quienes le aportaron "la información que se conocía que diez panameños habían pintado consignas en contra del régimen cubano", aunque aclaró que el total de connacionales implicados en un principio "eran 20, (pero) 10 pudieron salir antes" del país.

El canciller aseguró además que la conversación posterior que mantuvo con su homólogo cubano se realizó "en unos términos muy amigables", y éste le "dio garantías de que todos los panameños están siendo tratados bien, que van a tener acceso a toda la asistencia legal dentro de la República de Cuba y que si el país desea podría tener asesores exteriores, siempre y cuando ellos lo aprueban".