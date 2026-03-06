Nacional - 06/3/26 - 12:00 AM

Panamá hará visita consular a los panameños detenidos en Cuba por propaganda

Por: Redacción EFE -

El Gobierno de Panamá informó este jueves que tiene previsto realizar una visita consular hoy a los diez panameños arrestados en Cuba acusados de propaganda contra el Gobierno de la isla, un delito que se pena con hasta 8 años de cárcel.

"Nosotros hemos garantizado la asistencia consular, hemos pedido ver a los panameños. Hoy en la mañana hablé con el embajador (Edwin) Pitty y me ha comunicado que mañana (hoy) va a ver los panameños", afirmó el canciller, Javier Martínez-Acha, rn la rueda de prensa semanal del mandatario de Panamá, José Raúl Mulino.

Martínez-Acha subrayó que desde que tuvieron conocimiento del arresto, el embajador Pitty acudió a las autoridades cubanas para solicitar detalles de los sucedido, quienes le aportaron "la información que se conocía que diez panameños habían pintado consignas en contra del régimen cubano", aunque aclaró que el total de connacionales implicados en un principio "eran 20, (pero) 10 pudieron salir antes" del país.

El canciller aseguró además que la conversación posterior que mantuvo con su homólogo cubano se realizó "en unos términos muy amigables", y éste le "dio garantías de que todos los panameños están siendo tratados bien, que van a tener acceso a toda la asistencia legal dentro de la República de Cuba y que si el país desea podría tener asesores exteriores, siempre y cuando ellos lo aprueban".

Te puede interesar

¡Sopresa! Caen morosos, autos sin placa y conductores con licencia vencida

¡Sopresa! Caen morosos, autos sin placa y conductores con licencia vencida

 Marzo 06, 2026
Panamá hará visita consular a los panameños detenidos en Cuba por propaganda

Panamá hará visita consular a los panameños detenidos en Cuba por propaganda

 Marzo 06, 2026
Mulino descarta subsidio al combustible por el conflicto en Oriente Medio

Mulino descarta subsidio al combustible por el conflicto en Oriente Medio

 Marzo 06, 2026
Empresas arrendadoras de puertos deberán pagar impuestos

Empresas arrendadoras de puertos deberán pagar impuestos

 Marzo 06, 2026
Luis Eduardo Camacho: proceso Odebrecht violó derechos de Ricardo Martinelli

Luis Eduardo Camacho: proceso Odebrecht violó derechos de Ricardo Martinelli

 Marzo 05, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Joven baleado muere tras ser lanzado desde un panel a entrada de policlínica

Joven baleado muere tras ser lanzado desde un panel a entrada de policlínica
MINREX certifica vigencia del principio de especialidad a favor de Martinelli

MINREX certifica vigencia del principio de especialidad a favor de Martinelli
Video: ¡Brutal atropello! Diablo Verde embiste a 2 "hormiguitas" de AAUD

Video: ¡Brutal atropello! Diablo Verde embiste a 2 "hormiguitas" de AAUD