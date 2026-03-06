Nacional - 06/3/26 - 12:00 AM

¡Sopresa! Caen morosos, autos sin placa y conductores con licencia vencida

Por: Redacción. -

Un verdadero golpe sorpresa se llevaron ayer decenas de conductores que transitaban por el Corredor Sur, cuando unidades de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) instalaron un operativo relámpago a la altura de la caseta de Atlapa.

El operativo tomó desprevenidos a muchos usuarios, y en cuestión de minutos comenzaron a caer conductores que mantenían deudas con el sistema de Panapass, además de vehículos que circulaban sin placa, sin seguro vigente y con licencias vencidas.

Los inspectores revisaron uno a uno los autos que pasaban por el punto de control, lo que generó momentos de tensión entre algunos conductores que intentaron justificar las irregularidades detectadas.

Según se conoció en el lugar, decenas de infractores fueron detectados durante la jornada, dejando en evidencia que todavía hay conductores que circulan por el corredor sin cumplir con los requisitos básicos de la ley.

El sorpresivo operativo también provocó retrasos momentáneos en el tráfico, mientras las autoridades realizaban las verificaciones y aplicaban las sanciones correspondientes.

