Alcaldía de Colón y Cobre Panamá iluminan la Navidad

Mediante una alianza estratégica, la alcaldía del distrito de Colón y la empresa Cobre Panamá realizaron el fin de semana una fiesta con ambiente navideño en el paseo marino de la ciudad de Colón.

Selena Gómez, directora de eventos de la alcaldía colonense, manifestó que se esforzaron este año en una coordinación con la empresa privada con entidades como Cobre Panamá, para llevar alegría a las familias colonenses.

Indicó que se hizo una coordinación para traer niños de diferentes corregimientos, para que pudieran observar este encendido de luces.

Uno de los stands más llamativos fue el de Cobre Panamá, en el que las personas pudieron hacer un recorrido virtual dentro de la mina.

"Es una oportunidad para reflexionar en aquellas cosas que hemos hecho mal, en las que nos hemos equivocado, y realmente podemos recuperar y hacer las cosas de mejor forma para trabajar juntos y mirar a Colón, mirar lo que realmente vinimos a hacer, que es mejorar la vida de la gente", dijo el alcalde de Colón, Diógenes Galván.

Por su parte, Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, agradeció por la oportunidad y permitirle a la empresa llegar hasta los colonenses.

“Durante mucho tiempo, nuestra voz no llegó como debía, no supimos comunicar todo lo que queríamos decir, ni escuchar todo lo que necesitábamos aprender. Este año, aunque retador, pudimos implementar varios programas que tocaron vidas, sembrando oportunidades reales para el futuro”, puntualizó.