Me pareció ver a un lindo gatito. Era un yaguarundí. MiAmbiente lo rescata

Un yaguarundí apareció en plena vía que conduce al distrito de Pesé, en la provincia de Herrera. El aviso corrió rápido y hasta el lugar llegó personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). El felino estaba en el área de carretera, expuesto al tránsito.

Los funcionarios procedieron con el rescate y lo trasladaron a la sede regional de MiAmbiente en Herrera. Allí fue recibido para una revisión completa. La evaluación quedó en manos de una veterinaria, que verificó su estado de salud y definirá los pasos a seguir para su manejo.

Desde la institución recordaron que, cuando se vea fauna silvestre en carreteras o zonas pobladas, lo correcto es no intervenir.

Piden reportar de inmediato a las autoridades correspondientes. La idea, dicen, es proteger tanto a las personas como al animal.

El yaguarundí es un felino silvestre pequeño, de cuerpo alargado, patas cortas y cola larga, con pelaje que puede ser gris oscuro o marrón rojizo.



En Panamá suele moverse en zonas boscosas, matorrales y áreas rurales.



Es un animal solitario y de hábitos mayormente diurnos, que se alimenta de roedores, aves y pequeños reptiles.



No se considera peligroso para las personas, y por lo general evita el contacto humano; solo podría reaccionar si se siente acorralado o amenazado.