Nacional - 02/3/26 - 04:19 PM

Renuncia en Cadena de Frío: Se va el gerente

La decisión fue aceptada por la Junta Directiva y ahora arranca un proceso de transición.

 

Por: Redacción / Crítica -

La silla principal quedó vacía en la Cadena de Frío. Hoy se confirmó la renuncia de José Pablo Ramos como gerente general de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A.

No se informó el motivo. Solo se indicó que la renuncia fue aceptada formalmente y que la empresa seguirá operando mientras se define el reemplazo en propiedad.

Para que la institución no quede a la deriva, la Junta designó de manera interina a Lorena Pinzón Gaubeca de Garibaldi.  Es un nombramiento temporal, hasta nuevo aviso.

La Cadena de Frío, pieza clave en el manejo y distribución de alimentos en el país, entra así en una etapa de cambios administrativos. Por ahora, no hay fecha para anunciar al nuevo gerente permanente.

 

