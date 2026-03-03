Annette Planells reaparece tras escándalo de extorsión

La expresidenta de La Prensa Panamá, Annette Planells, reapareció públicamente tras el escándalo y los señalamientos de extorsión en su contra, asegurando que su gestión permitió reducir significativamente las pérdidas del medio.

En una carta dirigida a los accionistas de la Corporación La Prensa, Planells afirmó que, al inicio de su administración en 2023, el medio registraba pérdidas por $5.53 millones, cifra que —según explicó— disminuyó progresivamente hasta lograr resultados positivos en julio y agosto de 2025, con utilidades netas de $14 mil y $25 mil, respectivamente.

La exdirectiva sostuvo que el comunicado emitido por la junta directiva incluyó “afirmaciones ajenas a la verdad y juicios de valor sin sustento”, y señaló que no se le permitió exponer su versión antes de hacerse pública la decisión.

La controversia gira en torno a su presunto vínculo con el medio digital Foco, desde el cual —según la junta— se habrían realizado publicaciones amañadas para ejercer presión política y empresarial. Esa situación habría sido incompatible con las condiciones establecidas para presidir la organización.

El caso tomó mayor relevancia tras vincularse con la inhabilitación de Ricardo Martinelli y acciones legales relacionadas con la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, así como con declaraciones del embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien aseguró que evaluarán retirar el reconocimiento otorgado previamente.

La polémica ha generado un intenso debate sobre libertad de prensa, ética periodística, transparencia y el rol de los medios de comunicación en Panamá.