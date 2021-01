Alcaldía de Panamá recuerda el 10% de descuento por pago de anualidad

Los pequeños empresarios han sido los principales afectados por la situación económica causada por la COVID-19, por ello, la Alcaldía de Panamá tomó la decisión de hacer una rebaja del 10 por ciento de descuento en el pago anual de impuestos municipales este 2021, para que los contribuyentes puedan sufragar sus pagos, sin ninguna dificultad.

La iniciativa se hizo con el fin de apoyar a las personas naturales o jurídicas que, por la pandemia, no están generando el mismo ingreso que obtenían antes de la crisis sanitaria, para que de esta manera los pagos sean ajustados a lo que producen.

Para que los contribuyentes sean beneficiados con la rebaja del 10 por ciento, primero deberán realizar la Declaración Jurada del año 2020, estar paz y salvo y solicitar el descuento a través de los teléfonos 506-5006 / 5007/ 50147/ 5016 o del correo [email protected], antes del 31 de enero 2021.

En la plataforma Mupa, los contribuyentes solo deben iniciar sesión (si ya están registrados), y realizar la declaración jurada, donde también pueden enviar la liquidación anual y el paz y salvo; una vez hecho los trámites virtuales, el descuento aparecerá de inmediato. Quienes no estén registrados en Mupa, deberán solicitar una contraseña personal en el mismo portal.

Hasta el 20 de enero de este año, más de cinco mil contribuyentes ya han realizado su declaración jurada, y al menos, entre 500 a 600 personas han pagado su anualidad, según datos compartidos por Faustino Juárez, director de Administración Tributaria de la Alcaldía de Panamá.

Además, mencionó que desde el inicio de la pandemia, no se le ha efectuado recargas a ningún contribuyente, aunque no hayan pagado las mensualidades, porque la moratoria de los recargos de intereses sigue activa hasta el 31 de enero, tema que continúa en evaluación ante la situación actual de pandemia.

Si bien es cierto, el descuento ha sido beneficioso para los contribuyentes, sin embargo, no se puede decir lo mismo para la Alcaldía, ya que la recaudación no es la misma de antes. De acuerdo a Juárez, en el 2019, el cobro total fue de 122 millones, mientras que en el 2020, hubo una reducción de 34 millones, obteniendo una recaudación final de 88 millones.

El asunto es más complicado ahora por la pandemia, dijo Juárez, pues ‘hay como 50 mil contribuyentes activos, pero no sabemos si efectivamente están activos, porque las personas sacan su aviso de operación en Panamá Emprende, y a última hora nunca llegaron a operar y el sistema los cuenta’.

Panamá Emprende envía reportes cada dos meses de los avisos de operación activos al Municipio de Panamá, pero por la crisis sanitaria, perdieron contacto con la organización, sin embargo, lo restablecerán pronto, para así poder verificar los contribuyentes realmente activos, indicó Juárez.

Esta problemática ha ocurrido desde antes de la COVID, comentó, porque las personas solo desactivan el aviso de operación en Panamá Emprende, pero no lo hacen en el Municipio, lo que al final resulta una gran deuda para la persona, que por desconocimiento no hizo los trámites correspondientes, y demostrar que no se operó en determinada fecha, es un proceso no tan sencillo, porque deben explicar y justificar cómo sucedió, según Juárez. Hecho que también afecta los análisis anuales que realiza el Mupa.

Juárez adelantó que ya se han reunido con el Ministerio de Comercio e Industria (Mici) para dar solución al problema, y hace un llamado a la ciudadanía a estar más pendientes de ello. Además dijo que la Alcaldía está trabajando en incorporar nuevos servicios en línea, para modernizar todos los procesos.