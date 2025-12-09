Alcaldía de Penonomé y Cobre Panamá encienden la magia navideña

El distrito de Penonomé dio oficialmente la bienvenida a la temporada navideña con una celebración que reunió a cientos de familias en el Parque 8 de Diciembre.

La noche del viernes 5 de diciembre, la Alcaldía de Penonomé y Cobre Panamá llevaron a cabo el encendido del alumbrado navideño, inspirado este año en el concepto “Los sueños de Santa”, una propuesta que busca despertar ilusión, unión y esperanza en toda la comunidad.

Desde muy temprano, el Parque 8 de Diciembre se transformó en un espacio vibrante: villancicos, actividades para niños y un bazar de emprendedores locales animaron la jornada, creando un ambiente ideal para compartir en familia y, al mismo tiempo, impulsar la economía comunitaria. A las 7:00 p.m., las luces se encendieron y el parque quedó iluminado en un espectáculo que combinó color, tradición y el encanto propio de estas fechas.

“Con ‘Los sueños de Santa’ quisimos traer ilusión y ternura al corazón del distrito. Hoy, Penonomé encendió su Navidad, pero también encendió la esperanza de muchas familias que creen en un futuro mejor. Y esto solo fue posible gracias al apoyo de quienes creen en nuestra comunidad, especialmente Cobre Panamá y Glamour Storage, que se sumaron para hacer realidad esta noche tan especial”, dijo el vicealcalde de Penonomé, Valentín Damasco.

Con un mensaje de gratitud, Maru Gálvez, en representación de Cobre Panamá, dijo: “En Cobre Panamá solo queremos decir: Gracias. Gracias por estar aquí y permitirnos llegar hasta ustedes. Durante mucho tiempo, nuestra voz no llegó como debía, no supimos comunicar todo lo que queríamos decir, ni escuchar todo lo que necesitábamos aprender. Este año, aunque retador, pudimos implementar varios programas que tocaron vidas, sembrando oportunidades reales para el futuro”.

Esta magna actividad se hizo realidad gracias al trabajo conjunto entre la Alcaldía de Penonomé, Cobre Panamá, Glamour Storage y diversos aliados comunitarios, quienes sumaron esfuerzos para ofrecer a la población una tarde memorable.

La programación navideña continuará durante todo diciembre. Todos los fines de semana se contará con actividades especiales y la participación de los emprendedores del programa Cobre Emprende, además de actividades familiares pensadas para mantener viva la magia de la temporada.

Algunos de los niños que participaron en la velada navideña comentaron estar contentos con todo lo que vivieron en el parque. Una de ellas fue Dayana Alexandra, quien estaba feliz con su regalo, unos audífonos que quería desde hace un tiempo.

De igual manera, algunos padres señalaron que fue un rato ameno y lleno de magia que sus hijos disfrutaron. Además, comentaron que es una buena iniciativa este tipo de actividades.

La jornada cerró con un mensaje de agradecimiento a los asistentes y una invitación a seguir participando en las actividades que, durante todo el mes, mantendrán viva la magia de “Los sueños de Santa” y fortalecerán la unión comunitaria en Penonomé.