Alcaldía enciende la Navidad con su Villa y abre pista de patinaje gratis

La Alcaldía de Panamá abre hoy oficialmente la Villa Navideña “City of Stars”, un espacio pensado para que familias de todos los barrios disfruten del ambiente navideño sin gastar un centavo.

La actividad arrancará desde las 4:00 p.m., en el área del Mirador del Pacífico en la Cinta Costera, donde cientos de personas llegarán para vivir el inicio de la temporada festiva.

El lugar contará con shows en vivo, villancicos, y el gran atractivo: una pista de patinaje gratuita, abierta para todas las edades a partir de los 5 años.



El horario regular será de jueves a domingo, de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Para participar, las personas deben registrarse y adquirir su boleto a través de la plataforma oficial pasarela.mupa.gob.pa.

Las autoridades recordaron que el acceso es totalmente gratis, pero es obligatorio traer medias para poder utilizar la pista sin inconvenientes.

Como parte del orden y seguridad del espacio, se dieron a conocer las normas de la pista de patinaje, entre ellas:

– Seguir las indicaciones del personal y usar únicamente el equipo autorizado.

– Usar calcetines y mantener los patines bien ajustados.

– No ingresar con comida, bebidas, mascotas u objetos peligrosos.

– No realizar maniobras arriesgadas ni conductas que pongan en riesgo a otros.

– Evitar correr, empujar o jugar bruscamente dentro y alrededor de la pista.

– Personas con condiciones médicas de riesgo no podrán acceder.

El personal de la Alcaldía advirtió que el incumplimiento de estas normas puede limitar el acceso o permanencia dentro de la pista.

La Villa Navideña seguirá recibiendo a visitantes durante toda la temporada navideña, ofreciendo un espacio seguro, iluminado y pensado para que la comunidad disfrute un diciembre lleno de magia y convivencia.