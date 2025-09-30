Alcaldía lanza moratoria de miedo: 100% de perdón de multas

La Alcaldía de Panamá anunció un salvavidas para todos los que andan escondiendo el carro por miedo a las multas. Desde este 1 de octubre y hasta que se acabe el mes, hay perdoón para los MOROSOS del impuesto de circulación.

La oportunidad viene con fecha de vencimiento y en dos niveles de ganancia:

Del 1 al 17 de octubre: Paga tu deuda completa y te quitan el 100% de todos esos recargos, multas y sanciones que te tienen ahogado. ¡Sales LIMPIO! Del 18 al 31 de octubre: Si te duermes, la exoneración BAJA al 50%. ¡Esa es la MITAD del regalo!

QUIEREN $2 MILLONES: ¡SACA LOS REALES!

Ruth González, de la Tesorería Municipal dijo que la Alcaldía necesita más de $2 millones en la caja, y por eso este esquema. Ella misma confiesa que muchos deben porque el CARRO ESTÁ BOTADO y nunca hicieron el trámite de retiro de circulación, ¡así que la deuda sigue subiendo como la espuma!

¡PAGO COMPLETO O NADA!

No intentes engañar al sistema. La gracia de la exoneración solo sirve si pagas la DEUDA COMPLETA reflejada en tu estado de cuenta.

Puedes pagar en la Alcaldía, en la web o por transferencia, ¡pero OJO!: si transfieres por banca en línea, tienes que poner el número de liquidación que te da la página. ¡NO SE TE OCURRA OLVIDARLO!

Esto es SOLO para la deuda de los CARROS.