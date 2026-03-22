Nacional - 22/3/26 - 01:55 PM

Alerta: 31 muertos por influenza y dengue sigue golpeando

La mayoría de las víctimas son adultos mayores y, en muchos casos, no estaban vacunados, según el informe oficial de la semana epidemiológica N.°8.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Ministerio de Salud (Minsa) puso sobre la mesa un dato que pesa: 31 defunciones por influenza en lo que va del 2026, con cifras que ya se ubican por encima del umbral de alerta

La mayoría de las víctimas son adultos mayores y, en muchos casos, no estaban vacunados, según el informe oficial de la semana epidemiológica N.°8.

De ese total, el 54.8% de las muertes corresponde a personas de 65 años y más, mientras que el 90.3% no contaba con la vacuna contra la influenza. Además, el 74.2% tenía factores de riesgo como enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales. En la semana analizada se notificó una nueva defunción y se actualizó otra de semanas anteriores.

El reporte también refleja movimiento en otras enfermedades. El dengue suma 1,232 casos acumulados a nivel nacional, de los cuales 146 presentan signos de alarma y 5 son casos graves. Mientras tanto, el síndrome gripal registra 723 casos y las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) alcanzan 260 casos en la misma semana.

En cuanto a otras afecciones, no se reportaron casos nuevos de zika ni chikungunya. Sin embargo, la malaria ya acumula 1,798 casos, mientras que la leishmaniasis llega a 343 casos en lo que va del año. También se notificaron tres casos de gusano barrenador en humanos, sumando 17 en total.

El informe detalla que enfermedades como el hantavirus y la leptospirosis se mantienen con cifras bajas, aunque se siguen actualizando casos de semanas anteriores. En el caso del virus Oropouche y la viruela símica (Mpox), no se registraron nuevos contagios en la semana analizada.

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Ante este panorama, el Minsa reiteró la importancia de la participación comunitaria y recordó que medidas simples pueden marcar la diferencia: lavado frecuente de manos, uso de agua potable, vacunación y mantener los entornos limpios.

La entidad insiste en que la prevención sigue siendo la principal herramienta para frenar la propagación de estas enfermedades.

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